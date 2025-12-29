El Hospital de Son Llàtzer destina 4,7 millones de euros a la compra de nueva tecnología y reforma de sus espacios

La consellera de Salud, Manuela García, durante su visita al Hospital de Son Llàtzer para conocer las nuevas instalaciones. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Llàtzer ha invertido 4,7 millones de euros en la adquisición de diversos equipos tecnológicos y efectuar obras de reforma en algunos de sus espacios.

La consellera de Salud, Manuela García, ha visitado el hospital acompañada del director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, y de la gerente del hospital, Soledad Gallardo, para conocer de primera mano las principales mejoras realizadas y el impacto directo que tienen en la atención a los pacientes.

En un comunicado, la Conselleria de Salud ha explicado que el plan de inversiones, financiado íntegramente con los fondos del Factor de Insularidad de Baleares, ha tenido como objetivo "reforzar la capacidad diagnóstica y terapéutica del hospital, reducir las demoras, mejorar la seguridad clínica y adaptar los servicios a las necesidades actuales del sistema sanitario público".

El bloque inversor principal se ha concentrado en la renovación tecnológica del diagnóstico por la imagen, con una inversión cercana a los 3,5 millones de euros. Este esfuerzo ha permitido adquirir dos mamógrafos de última generación --665.000 euros--, renovar tres salas de radiología digital --850.000 euros-- y dotar al hospital de cinco nuevos arcos quirúrgicos --715.000 euros--, entre los cuales un arco móvil 2D/3D de altas prestaciones para intervenciones quirúrgicas complejas.

A ello se suma la adquisición de cuatro equipos portátiles de radiodiagnóstico --475.000 euros--, tres ecógrafos de altas prestaciones para el Servicio de Radiología --286.000 euros-- y la renovación del parque de ecógrafos con diez nuevos equipos --370.000 euros--, lo que ha reforzado la capacidad diagnóstica del hospital en las consultas, en el área de hospitalización, en el Servicio de Urgencias y en las unidades de pacientes críticos.

Asimismo, se han renovado equipamientos quirúrgicos y diagnósticos fundamentales, como un nuevo microscopio para el Servicio de Otorrinolaringología --120.000 euros--, dos torres de endoscopia para el Servicio de Urología y una torre de artroscopia para el Servicio de Traumatología --104.000 euros cada una-- y equipamiento para hacer pruebas de esfuerzo en los servicios de Neumología y Cardiología Pediátrica --33.000 euros--.

El conjunto de actuaciones se ha completado con diversas obras de reforma y adecuación de espacios destinadas a mejorar la funcionalidad, la seguridad y el confort de los pacientes y de los profesionales y a optimizar los circuitos asistenciales.

Por otra parte, se han iniciado actuaciones que supondrán una mejora significativa de los espacios dedicados a la neurorrehabilitación al redistribuir y adecuar las áreas asistenciales, lo que permitirá ofrecer tratamientos más intensivos y personalizados a pacientes que hayan sufrido un daño neurológico, un ictus o un traumatismo craneoencefálico, y así se optimizarán los procesos de recuperación funcional.

Paralelamente, se ha robotizado la Unidad de Pacientes Externos del Servicio de Farmacia Hospitalaria --500.000 euros-- para mejorar la seguridad de los pacientes, la trazabilidad de los medicamentos y los tiempos de atención.

"La ejecución simultánea de todas estas actuaciones ha sido posible gracias al trabajo coordinado de los servicios asistenciales y de las áreas técnicas y de gestión del hospital, que ha permitido planificar y ejecutar un volumen excepcional de inversiones sin afectar a la actividad asistencial ordinaria", han recalcado desde la Conselleria.