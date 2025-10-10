Huelga del 15 de octubre por Palestina: consulta los servicios mínimos en Baleares

PALMA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha acordado fijar los servicios mínimos ante la convocatoria de huelga general por Palestina para el 15 de octubre, organizada por diferentes entidades sindicales a nivel nacional.

En Baleares, según ha explicado en rueda de prensa, actuando como portavoz, la vicepresidenta y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, los servicios mínimos

Con carácter general, en Educación habrá un docente por cada tres o cuatro unidades, según etapa, y los centros educativos tendrán que permanecer abiertos.

En Sanidad, en la misma línea, los centros tendrán que permanecer abiertos para garantizar la atención mínima requerida y se considera servicio mínimo asistencial el funcionamiento normal de los servicios de urgencias. En el ámbito de la atención especializada, con carácter general, los servicios mínimos tienen que ser los equivalentes a los previstos en domingos y festivos.

Por su parte, los servicios de oncología, diálisis, hospital de día y farmacia hospitalaria tendrán los efectivos indispensables para garantizar la totalidad de la asistencia. En cuanto a las intervenciones quirúrgicas programadas de pacientes oncológicos y otras patologías que no se puedan demorar también tendrán que contar con el número de profesionales indispensables para garantizar la totalidad de la actividad.

En atención primaria los centros de salud, abiertos de 08.00 a 15.00 horas contarán con una plantilla mínima de dos médicos, un pediatra, dos enfermeras, un auxiliar administrativo y dos personas de registro. Entre las 15.00 y las 20.00 horas, el número requerido se reduce.

En Servicios generales, se recuerda que las dependencias tendrán que permanecer abiertas durante la situación de huelga, a menos que por razones fundamentadas, el departamento, el organismo o servicio decida cerrarlas.

En Servicios Sociales se contemplan los servicios mínimos equivalentes a domingos y festivos.

En transportes, también con carácter general, el servicio ferroviario se reducirá al 50 por ciento en determinadas horas, y en los autobuses se fija un servicio mínimo equivalente a domingos y festivos.

El Govern ha recordado que la vigilancia y la designación del personal que tiene que atender los servicios mínimos corresponde a la dirección de cada centro.