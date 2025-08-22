Se hunde una vivienda en Inca sin provocar heridos

PALMA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una vivienda se ha hundido en Inca aunque no se han provocado heridos, ya que estaba vacía.

Fuentes de Bomberos de Mallorca han explicado que el suceso ha tenido lugar en la calle Son Net de la capital del Raiguer.

La vivienda estaba desocupada, por lo que no ha habido que lamentar heridos, aunque en los domicilios colindantes sí que había vecinos.

Bomberos de Mallorca están trabajando en los trabajos de saneamiento de la fachada y en el interior. La calle permanece cerrada al tráfico.