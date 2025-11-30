IB Digital instala una nueva antena TetraIB en Sant Mateu y acelera el plan para triplicar la red en Ibiza - CAIB

IBIZA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

IB Digital ha instalado una nueva antena TetraIB en Sant Mateu y ha acelerado el plan para triplicar la red en Ibiza.

En una nota de prensa, la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha informado que el Govern balear continúa su plan de refuerzo de TetraIB, la red profesional de radiocomunicaciones para seguridad y emergencias, con el encendido de una nueva antena en el Pla de Sant Mateu, en Sant Antoni de Portmany.

Según ha asegurado, la actuación mejora de forma inmediata la cobertura en Sant Mateu d'Albarca y el Pla d'Albarca, y fortalece la coordinación de Policía Local, Ibanat, 112, Bomberos y emergencias sanitarias en una de las zonas de orografía más compleja de Ibiza, donde los operadores privados presentan deficiencias de señal.

"Ibiza será una isla mejor protegida. Este encendido no es un punto final, es otro paso del plan que nos llevará de siete a 21 estaciones y al objetivo del 90 por ciento de cobertura territorial cuando culmine. Queremos a Ibiza al nivel del resto de islas, y lo estamos logrando con una inversión de 13 millones cofinanciada por fondos europeos Feder", ha afirmado el vicepresidente primero del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.

BENEFICIOS DE LA INSTALACIÓN

Con esta nueva antena, se consigue que el interior norte de Ibiza sea más seguro, ha destacado la Conselleria: Sant Mateu es puerta de entrada a Es Amunts y punto neurálgico para acceder a Cala Albarca y a los acantilados del noroeste. Una cobertura robusta aquí reduce tiempos de respuesta en búsquedas y rescates, ha incidido.

Además, se apoya al medio natural, con una mejora de las comunicaciones en vigilancia y extinción de incendios (Ibanat), especialmente en un entorno con población dispersa, carreteras secundarias y sombras de radio.

También ayudará a las citas de gran afluencia, se ha mostrado convencida la Conselleria, ya que TetraIB aporta llamadas de grupo con prioridad y coordinación en tiempo real para dispositivos preventivos.

Por último, según ha subrayado, se consigue un mayor turismo responsable, ya que excursionistas y pruebas deportivas se benefician de mejor cobertura operativa para emergencias.

"Sant Mateu nos daba problemas de cobertura: relieve complicado y población dispersa. Esta estación estabiliza la señal y facilita operaciones a Ibanat, Protección Civil y Policía Local", ha declarado el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz.

TETRAIB, "LA RED QUE TRABAJA COMO UN EQUIPO"

TetraIB no es una red de consumo. Es una red pública de misión crítica diseñada para que los equipos hablen en grupo al instante (push-to-talk), con prioridad de llamadas, cifrado y modo directo entre terminales cuando la orografía complica la cobertura. El modelo del Govern --operado por IB Digital-- es transversal para todas las administraciones: evita redes paralelas, unifica licitaciones y operaciones y reduce costes.

"Nuestro objetivo es claro: que los ayuntamientos no tengan que mantener redes propias. Con una red común ganamos coordinación real y mejor uso del dinero público. Sant Mateu es seguridad en el día a día", ha sostenido el gerente de IB Digital, Miquel Cardona.

Con el encendido del Pla de Sant Mateu, Sant Antoni mejora ya su cobertura de comunicaciones críticas. Durante el próximo año, el Govern y el Ayuntamiento seguirán desplegando actuaciones con la meta de alcanzar una cobertura óptima en todo el término municipal, de modo que la Policía Local pueda utilizar TetraIB como su red de comunicaciones diaria, con ahorro de costes --infraestructura compartida y operación centralizada-- y más coordinación tanto interna como con el resto de servicios de emergencias.