IB3 estrena el lunes temporada con novedades como 'La Roda del Temps' o 'El meu poble és el millor'

La presentadora de 'La Roda del Temps', Laura Arias. - IB3

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

IB3 iniciará el próximo lunes la nueva temporada con una programación "más cercana que nunca", que incluirá novedades como 'La Roda del Temps' o 'El meu poble és el millor'.

El ente público ha señalado este viernes en un comunicado que 'La Roda del Temps', presentado por Laura Arias, comenzará el 21 de septiembre con emisiones de lunes a viernes en 'prime time'.

Se trata de un concurso que invita a los participantes a viajar por el pasado mediante una ruleta que cada vez destapa un año distinto, lleno de música, televisión, cine, deporte y momentos históricos. En total, se realizarán cinco pruebas en las que los concursantes pondrán a prueba su memoria hasta llegar a la gran final, donde se jugarán el premio acumulado.

'El meu poble és el millor', conducido por los Rabassons, se estrenará el 20 de septiembre y se emitirá cada domingo hasta la gran final, prevista el 13 de diciembre. El programa recorrerá 33 municipios de Baleares para descubrir su cultura, tradiciones, paisaje y gente. La audiencia tendrá la última palabra a través de un sistema de votación popular mediante Easypromos.

Así, los espectadores irán eligiendo progresivamente sus favoritos hasta llegar a la gran final, en la que cinco pueblos se disputarán el título de mejor pueblo de las Islas con el método Eurovisión. El premio del pueblo ganador será la retransmisión de las campanadas de Fin de Año desde su plaza.

PROGRAMACIÓN DE ACTUALIDAD MÁS PRÓXIMA

IB3 también ha reforzado su contenido informativo con una programación de actualidad "más próxima que nunca". La jornada comenzará a las 09.00 horas con 'Al Dia', conducido por Marta Garau, y continuará a las 11.00 horas con 'Ara Mateix' --nueva denominación del programa 'Ara Anam'--, presentado por Magdalena Serra y Rosa de Lima.

La cobertura informativa se completará con las distintas ediciones de 'IB3 Notícies', a las 14.00 horas, presentado por Silvia Pol y Bernat Company, y a las 20.30 horas con Martina Ramis y Joan Martí. Mientras, los informativos de los fines de semana serán presentados por Marga Caldentey.

La nueva temporada del ente llegará con un refuerzo de los espacios de debate y análisis. En concreto, 'Torn de Paraula', presentado por Joan Miquel Perpinyà, ofrecerá cada semana una mirada sobre los principales asuntos políticos, económicos e institucionales de Baleares, España y globales, con periodistas y analistas de las Islas.

Además, 'A Dins' continuará en la programación con una producción de los servicios informativos que incluirá un lenguaje "más innovador y emocional" para descubrir espacios, personas y realidad que "habitualmente se quedan fuera de las cámaras".

El 'prime time' también recuperará el 14 de septiembre a las 22.05 horas 'Terra de Sabors', con Virginia Quetglas, un programa dedicado a la cocina y recetas tradicionales de Baleares. Asimismo, la programación incluirá 'Da-li Gas', un programa de actualidad sobre el motor.

Los sábados continuarán 'Vida saludable' a las 13.00 horas, con Carlos Hernández, y 'Passejades', emitido a las 15.15 horas y conducido por Glòria Franquet y Vicenç Sastre.

IB3 reforzará su presencia en todas las islas con más contenidos y retransmisiones en directo sobre eventos culturales, sociales, musicales y lúdicos.

La parrilla se ampliará próximamente con nuevos estrenos como 'Creadors', dedicado a la cultura y el talento; 'Emprèn', que dará visibilidad a iniciativas empresariales; 'Illencs arreu', para conocer historias de isleños que viven fuera de Baleares; y 'Ara Mateix nit', una nueva propuesta vinculada a la realidad de las Islas.

También se estrenará 'Emergències' y el nuevo documental 'Sota dues Banderes' --cuatro capítulos--, así como el documental 'Un Regne dins la mar' --con dos capítulos--, que convivirán con formatos como 'Uep! Com Anam?¡, 'Fred i Calent' y 'Dissabte Directe'.