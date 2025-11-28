IB3 firma el acuerdo para la clasificación y encuadre del personal internalizado

Archivo - Ente público de radiotelevisión de Baleares. Recurso. Archivo. - IB3 - Archivo

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de IB3 y el Comité de Empresa de la radiotelevisión pública han formalizado este viernes el acuerdo para la clasificación y encuadre del personal internalizado de los servicios informativos y técnicos, un proceso iniciado a raíz de la subrogación del año 2023.

Así lo han informado desde IB3, en una nota de prensa, en la que han defendido que "desde el primer momento", el director general del ente público, Josep Codony, ha mantenido una actitud de "diálogo" y "voluntad de entendimiento" para "avanzar en este proceso".

En esta línea, y según han asegurado desde la radiotelevisión pública de Baleares, "el objetivo siempre ha sido aportar claridad administrativa y estabilidad a la situación del personal afectado, trabajando con rigor y con la máxima transparencia institucional".

Asimismo, han querido poner en valor que la culminación de este acuerdo ha sido posible "gracias al apoyo y la implicación de la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, encabezada por Catalina Cabrer, así como de la Dirección General de Función Pública". "Su trabajo técnico ha sido determinante para validar las nuevas categorías profesionales y garantizar que todo el procedimiento se ajuste a la normativa vigente", han reseñado.

También, han añadido, "el Comité de Empresa, que ha participado a lo largo de todo el proceso negociador, ha contribuido a ordenar y revisar los aspectos vinculados a la clasificación del personal, en coordinación con los equipos técnicos de la Administración y de IB3".

De este modo, según han detallado, con la firma de este viernes, se establece la clasificación del personal subrogado dentro de las categorías y especialidades aprobadas, por un lado; el reconocimiento de la experiencia profesional como requisito equivalente de titulación para el grupo C, por otro; y, finalmente, en los próximos 15 días, el envío de una notificación individual provisional a cada trabajador, con un plazo de diez días para presentar alegaciones.

Con todo, han apuntado que este acuerdo "permite ordenar formalmente la situación administrativa del personal afectado y comenzar las fases siguientes del proceso", que la Dirección de IB3 se ha comprometido a empezar a trabajar de manera "inmediata".