IB3 pide perdón por un vídeo en el que una mujer critica que Inca gaste dinero "en la fiesta de los maricones"

El ente público asegura que ya ha identificado al supuesto responsable y garantiza medidas para que no se vuelva a repetir

PALMA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

IB3 ha pedido disculpas por la difusión a través de las redes sociales de un vídeo en el que una mujer critica que el Ayuntamiento de Inca solo gaste dinero "en la fiesta de los maricones".

Se trata, ha explicado el ente público en un comunicado, de un material bruto de producción que en ningún momento fue emitido en antena, pero que sí ha circulado "fuera de su entorno natural de trabajo".

Como en cualquier proceso audiovisual, ha proseguido la radiotelevisión pública, existen secuencias de prueba, imágenes que acaban siendo descartadas o contenidos que no están pensados para su emisión.

"Todo este material forma parte del trabajo diario de los equipos de producción y es responsabilidad de todos los profesionales tratarlo con respeto y no hacer un uso externo. Cuando se rompe esta norma básica de ética y confianza no solo se vulnera el código profesional, sino que también se pone en riesgo la credibilidad y la tarea de un medio público", ha subrayado IB3.

Es por este motivo, ha asegurado el ente público, que abrieron una investigación interna que ha permitido identificar al supuesto trabajador que difundió el citado vídeo, "con quien ya se ha hablado".

También se han tomado "las medidas pertinentes para garantizar que una situación así no se vuelve a repetir".

Con todo, la radiotelevisión pública ha pedido "disculpas sinceras a todas aquellas personas que se hayan podido sentir perjudicadas" por la difusión del vídeo y ha reafirmado su compromiso con una información veraz, respetuosa y comprometida con la ciudadanía.

EL CONTENIDO DEL VÍDEO

El vídeo que ha provocado la reacción de IB3 es un corte de una entrevista a una mujer vecina de Inca. En él, se queja del estado en el que se encuentra a la ciudad.

"Inca está muy mal, muy mal, muy mal. Lo tiene todo muy abandonado, a todo el mundo, todo el mundo se está quejando. No puedo decir otra cosa más buena de él", dice la mujer, aparentemente en referencia al actual alcalde, Virgilio Moreno.

"Cuando estaba el Torres (Rafel Torres, el anterior alcalde) era un encanto, tenía Inca muy bien arreglado todo. ¿Pero desde que está este? No se gasta el dinero en nada más que en la fiesta de los maricones", zanja la entrevistada.