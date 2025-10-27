El Ibavi cede dos viviendas a la Fundación Sant Joan de Déu para familias en situación de exclusión residencial

El Ibavi cede dos viviendas a la Fundación Sant Joan de Déu - CAIB

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) ha cedido dos viviendas en Palma a la Fundación Sant Joan de Déu Servicios Sociales Mallorca (FSJD) para familias usuarias del servicio de acogida residencial Es Convent.

Con esta actuación, mediante una adenda al convenio de colaboración existente entre ambas entidades, el Ibavi suma nueve viviendas conveniadas con esta entidad sin ánimo de lucro, según ha señalado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en nota de prensa.

El objeto es destinar los pisos a alojamiento temporal para personas y familias en situación de exclusión residencial y vulnerabilidad social.

Así, se les proporcionará una vivienda segura y digna, con el objetivo de facilitar procesos de inserción social que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas beneficiarias.

Las viviendas cedidas constan de dos y tres habitaciones, con una superficie de entre 74 y 89 metros cuadrados, y cuentan con aparcamiento y trastero.

La Fundación Sant Joan de Déu será la encargada de gestionar y administrar las viviendas a través de un convenio con una duración de cuatro años, prorrogable por cuatro años más.

Concretamente, las viviendas serán para familias usuarias del espacio de acogida Es Convent, un recurso residencial temporal que ofrece respuestas urgentes ante múltiples situaciones de emergencia habitacional que afectan a las personas más vulnerables de nuestro territorio.

Con este acuerdo, el Ibavi suma 193 viviendas en Baleares conveniadas con entidades del tercer sector o administraciones públicas destinadas a personas vulnerables, para atender a diferentes colectivos o situaciones concretas.

Del total, 84 se destinan a situaciones de emergencia habitacional sobrevenida, 33 viviendas a menores o jóvenes con problemas o en riesgo de exclusión social, 29 viviendas a mujeres víctimas de violencia de género y 47 a personas con discapacidad física o psíquica.

Por otro lado, la Conselleria ha subrayado que el Ibavi está impulsando nuevas promociones que suman cerca de 900 viviendas de protección pública y que prevé continuar aumentando esta cifra, puesto que mantiene conversas con diferentes municipios para incorporar nuevas promociones a la planificación.