El Ibavi cede dos viviendas en Inca a la Fundació Patronat Joan XXIII para personas con discapacidad intelectual

Bloque de viviendas donde se encuentran las dos cedidas por el Ibavi a la Fundació Patronat Joan XXIII. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) ha cedido a la Fundació Patronat Joan XXIII dos viviendas en Inca, destinadas a personas con discapacidad intelectual para cubrir sus necesidades básicas de manutención y de alojamiento.

Se trata de una renovación del convenio de colaboración firmado entre ambas entidades en 2010 y objetivo convenio es facilitar una vivienda a personas con discapacidad intelectual para organizar viviendas supervisadas, en las que las personas usuarias "adquieren hábitos de autonomía personal y social", según ha explicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado.

Las viviendas tendrán un carácter rotatorio y se destinarán a satisfacer las necesidades transitorias de las personas discapacitadas.

Las viviendas tienen una superficie de 90 m2 constan de dos y tres habitaciones y cuentan con aparcamiento. La Fundació Patronat Joan XXIII será la encargada de gestionar y administrar las viviendas. El convenio tendrá una duración de cuatro años, prorrogable por cuatro años más.

Con este acuerdo, el Ibavi suma 193 viviendas en Baleares mediante convenios con entidades del tercer sector o administraciones públicas destinadas a personas vulnerables, para atender a diferentes colectivos o situaciones concretas.

Del total, 84 viviendas se destinan a situaciones de emergencia habitacional sobrevenida, 33 a menores o jóvenes con problemas o en riesgo de exclusión social, 29 a mujeres víctimas de violencia de género y 47 a personas con discapacidad física o psíquica.

La Fundació Patronat Joan XXIII es una entidad sin ánimo de lucro constituida en 1975. Ofrece servicios a personas con discapacidad intelectual y a sus familias durante todas las etapas de la vida. Así, tiene por objetivo garantizar el bienestar físico y emocional de los usuarios y promover su calidad de vida en general.