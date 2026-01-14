El Ibdona cede al Consell de Ibiza una vivienda para víctimas de la violencia machista

IBIZA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Mujer (IbDona) y el Consell de Ibiza han formalizado un acuerdo mediante el cual el IbDona pone a disposición de la institución ibicenca, de manera temporal y sin coste, una vivienda destinada a alojar de manera temporal a víctimas de violencia machista.

Según ha informado el Consell en un comunicado, la vivienda es propiedad del Ejecutivo autonómico y está pensada para acoger a mujeres que se encuentren en la fase final de su proceso de recuperación tras haber pasado por un centro de acogida, acogiendo también a sus hijos, mientras están pendientes de acceder a una vivienda que les permita desarrollar una vida independiente.

Según el Consell, la estancia tendrá una duración máxima de seis meses, con posibilidad de ampliarla por periodos sucesivos de hasta seis meses más, siempre que se considere necesario, con un límite total de dos años. Durante este tiempo, las usuarias reciben apoyo jurídico, orientación laboral y atención social.

Para acceder al recurso, las mujeres deberán ser víctimas de violencia machista, disponer de un Plan de Atención Individual y habrán tenido que permanecer en el centro de acogida el tiempo suficiente para que los profesionales hayan realizado una valoración adecuada. También deberán contar con ingresos para que puedan asumir los gastos asociados a una vida autónoma.

El Consell asumirá la dotación de los recursos humanos, materiales y económicos para garantizar el buen funcionamiento del piso. El acuerdo suscrito tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de ser prorrogado otros cuatro.