El IbDona destinará 600.000 euros a proyectos que fomenten la igualdad y la erradicación de la violencia machista

Archivo - Personas portan pancarta con lema 'Fight like a girl' durante la manifestación convocada por la Comisión 8M por el Día de la Mujer, a 8 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El IbDona destinará a lo largo de este año un total de 600.000 euros a la financiación de proyectos que fomenten la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la prevención y erradicación de la violencia machista.

Lo hará a través de dos convocatorias de subvenciones con un importe de 300.000 euros cada una, según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado.

Una de las convocatorias se dirige a proyectos que encajen en programas y acciones dirigidos a apoyar al asociacionismo y la participación de las mujeres en todos los ámbitos en general. La otra, al mismo tipo de programas y acciones pero dentro del ámbito de la salud mental o la discapacidad.

En cada una de ellas se contemplan dos tipos de proyectos. Los que se enmarquen en la modalidad A contarán con 200.000 euros para programas y actuaciones que fomentan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia contra las mujeres, la inclusión social y laboral de los colectivos de mujeres más desfavorecidos y de mujeres en riesgo de exclusión social, así como campañas de prevención, sensibilización y promoción, proyectos de coeducación y de formación de profesionales y de personas voluntarias.

A los de la modalidad B se dirigirán 100.000 euros para subvenciones relacionadas con proyectos de investigación, estudios y otros trabajos técnicos como la elaboración de guías, decálogos, protocolos, manuales de buenas prácticas o materiales didácticos.

Pueden optar a las ayudas las entidades con personalidad jurídica sin ánimo de lucro, los sindicatos, los colegios profesionales, las entidades religiosas que desarrollen programas sociales y las asociaciones juveniles o de estudiantes. También pueden optar fundaciones privadas y, a las de la modalidad B, la Universitat de les Illes Balears (UIB) y la Cruz Roja Española.

Las dos convocatorias se han publicado este jueves en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) y su plazo para la solicitud de las subvenciones concluirá el próximo 29 de abril.