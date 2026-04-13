El IBDona registra 4.562 llamadas por violencia machista en 2025, un 22,5% más que el año anterior

La directora del IbDona, Cati Salom, en una rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El servicio 24 horas del IBDona ha atendido un total de 4.562 llamadas pro violencia machista en 2025, los que supone un aumento del 22,5 por ciento respecto al periodo anterior.

Según ha explicado este lunes la directora del IBDona, Cati Salom, en una rueda de prensa para presentar los datos correspondientes al servicio de atención telefónica 24 horas y de acompañamiento a las víctimas de violencia machista, el pasado año llamaron 831 mujeres más que en 2024 por consultas relacionadas con casos de violencia machista.

Salom ha puntualizado que el 48,5 por ciento del total de llamadas estaban relacionadas con conductas de violencia psicológica, el 24,8 por ciento con violencia física y el 16,9 por ciento con abuso sexual infantil.