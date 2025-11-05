El Ibisec ha sumado 28 trabajadores en dos años para cumplir las exigencias del plan de infraestructuras

La gerente del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec), María Belén Lloret, en el Parlament. - PARLAMENT

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) ha reforzado su plantilla sumando en dos años 28 trabajadores, la mayoría de perfil técnico, para cumplir las exigencias del plan de infraestructuras, que se está ejecutando "a buen ritmo".

Así lo ha señalado en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament la gerente del Ibisec, María Belén Lloret, que ha explicado de estas 28 plazas, 11 son funcionarios y 17 laborales, con importante presencia de arquitectos y arquitectos técnicos.

Varios grupos, entre ellos el PSIB y MÉS per Mallorca, han preguntado a Lloret, cuya comparecencia se había solicitado para dar cuenta de su idoneidad para ejercer el cargo, sobre la situación actual del plan de infraestructuras educativas.

Sobre esta cuestión, la gerente ha destacado que cuenta con un presupuesto suficiente que cada año se incrementa a través del factor de insularidad, entre otras vías. El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, según ha indicado Lloret, revisa cada semana el estado de ejecución. El plan, ha reiterado, tiene una vigencia de diez años y está ahora en el corto plazo.

A preguntas de los grupos ha señalado que el Ibisec sólo ejecuta el plan y no decide sobre su ritmo. La gerente ha evitado responder a cuestiones que situado más en la esfera de la política educativa. "Estamos sólo para ejecutar el plan de infraestructuras", ha apuntado.

Al inicio de su intervención, Lloret ha reivindicado su perfil técnico y ha señalado que sus objetivos al frente del organismo son gestionar el presupuesto de manera eficiente, promover la optimización de recursos, mejorar la organización interna y la coordinación con la Conselleria e implantar la administración electrónica para evitar duplicidades.

También ha instado a incrementar la eficacia, la eficiencia y la transparencia en las licitaciones, así como garantizar un mejor seguimiento de los contratos que están en ejecución.

Por su parte, el diputado del PSIB Carles Bona ha preguntado si el hecho de que se haya optado por un perfil técnico significa que no se estaba gestionando bien el presupuesto y si se ha fijado como objetivo mejorar la coordinación con la Conselleria porque había carencias en este sentido.

La diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon ha preguntado por el estado del plan de climatización y sobre el grado de satisfacción con el presupuesto.

El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, se ha interesado por la plantilla en Menorca, a lo que Lloret ha explicado que se ha pasado de una a cuatro personas.