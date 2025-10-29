Ibiza reclama de nuevo al Gobierno la declaración del municipio como zona catastrófica

Reunión de la Junta Local de Seguridad de Ibiza - AYUNTAMIENTO DE IBIZA

IBIZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, ha vuelto a reclamar, en la Junta de Seguridad de Ibiza, que el Gobierno declare el municipio como "zona afectada gravemente por una emergencia civil" tras los daños provocados por las borrascas.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, Triguero ha insistido en que la situación es "insostenible" para los comercios y vecinos afectados.

Además, ha recordado que hace un mes del primer temporal y que "todavía" esperan la declaración del Gobierno, reiterando que los afectados "necesitan ayudas reales para recuperarse".

El alcalde ha destacado "la unidad y rapidez" de respuesta del Govern, que ha anunciado cinco millones para los perjudicados.

Así, ha insistido en que las instituciones de Ibiza han estado a la altura, pero "se necesita la implicación de todos y eso incluye al Gobierno central".

En la Junta Local de Seguridad se ha reclamado avanzar en el proyecto residencial previsto para la parcela de la comisaría de Policía Nacional, reiterando la petición de cesión del solar para ofrecer más opciones de vivienda a los funcionarios destinados en la Isla.