El IbSalut reprogramará las citas y cirugías suspendidas por la huelga de médicos

Un hospital de Baleares durante una de las jornadas de huelga de los médicos. - SIMEBAL

PALMA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha avanzado que el IbSalut reprogramará todas las citas médicas e intervenciones quirúrgicas que se hayan suspendido en Baleares debido a la huelga de médicos que hubo entre el 9 y 12 de diciembre.

De este modo ha respondido la representante del Govern, al ser consultada por esta cuestión, en una visita al Hospital de Son Llàtzer, en la que ha indicado que su departamento ya trabaja en la reprogramación de las citas.

García ha aclarado que con los cinco días festivos de Navidad "no ha habido una situación fácil" en el sistema sanitario y llevar a cabo este reajuste ha sido "imposible" pero ha recalcado que se reprogramarán.