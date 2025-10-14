Identifican a un vecino de Palma por provocar un incendio en unos contenedores al tirar una colilla

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado a un vecino de Palma que, supuestamente, habría provocado un incendio en unos contenedores cerca de la plaza París por tirar una colilla sin apagar.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado día 10 de octubre, cuando varios contenedores de este punto de la ciudad ardieron a causa de un incendio.

En un comunicado, el cuerpo policial ha indicado que el Grupo de Atracos de la Policía Nacional asumió la investigación para determinar la autoría y saber si era intencionado o no. Tras realizar las gestiones necesarias, se ha comprobado que el mismo no fue intencionado, sino que "fue producido por una imprudencia".

Los agentes comprobaron que un ciudadano que se encontraba fumando en las inmediaciones tiró una colilla sin apagar al suelo. Esta provocó que se prendieran unos papeles, que estaban cerca de contenedores, y el fuego que se originó se extendió hasta los mismos.

Por ello, el ciudadano ha sido identificado y deberá responder civilmente por los daños causados. Desde la Policía Nacional, han recordado que la mayoría de incendios se producen por negligencia. Por ello, es importante siempre extremar las precauciones cuando se apaga una colilla.

De la misma manera, han detallado que la Policía Nacional investiga siempre todos los incendios que se producen para conocer su autoría y si el fuego fue originado de manera intencionada o no.