El IEB concede 826.000 euros en ayudas para la proyección las artes visuales, los centros de creación y la edición

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha concedido un total de 826.000 euros en ayudas dirigidas a la proyección exterior de las artes visuales, a los centros de creación artística y a la edición de libros de investigación científica o divulgación.

La convocatoria para la proyección de las artes visuales, publicada el 23 de septiembre en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), cuenta con un presupuesto de 250.000 euros que han llegado a 28 beneficiarios, entre entidades y profesionales.

Estas ayudas, ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, tienen por objetivo facilitar la movilidad de los profesionales del ámbito de las artes visuales y contribuir a su proyección exterior.

Las ayudas servirán para subvencionar las actividades de promoción de carácter profesional que se hayan realizado entre el 16 de septiembre de 2024 y el 15 de septiembre de 2025.

El importe otorgado a cada solicitante se abona un 50% por adelantado y el resto se entregará "tan pronto como sea posible" y una vez se revise la documentación justificativa de las actividades llevadas a cabo, ha apuntado el departamento que dirige el conseller Jaume Bauzà.

SUBVENCIONES A CENTROS ARTÍSTICOS

Por otra parte, el pasado 4 de octubre se publicó en el BOIB una resolución por la cual se conceden las subvenciones plurianuales para apoyar a centros de creación artística establecidos en el archipiélago para los años 2025 y 2026.

El presupuesto total de esta convocatoria es de 476.00 euros, con un importe de 276.000 euros para 2025 y de 200.000 euros para 2026, ha detallado la Conselleria.

Como novedad de este año, la línea de ayudas será bienal, por lo cual la convocatoria es vigente durante dos años naturales y evitará que el año que viene se tengan que volver a presentar.

La convocatoria pretende dar apoyo a los centros de creación que cuenten con gastos subvencionables de las residencias artísticas, gastos estructurales del centro y gastos relativos a la contratación de un auditor de cuentas.

El IEB ha concedido las ayudas a ocho centros que la habían solicitado como son Sa Talaia, el Centre d'Investigació Escènica, Suralita, La Carpintería, Espai de Creació EiMa, Centre de Creació Casa Planas, Casa d'Artistes y el Centre de Creació Espai El Tub - Centre de Dramatúrgia Contemporània de les Illes Balears.

EDICIÓN DE LIBROS DE INVESTIGACIÓN

Finalmente, justo hace una semana se publicó en el BOIB la resolución de concesión de las ayudas en régimen de concurrencia competitiva para apoyar a la edición de libros de investigación científica o de divulgación de Baleares para este año.

Esta convocatoria, ha señalado la Conselleria, comprende una sola línea de ayuda de apoyo a la edición de obras sobre temas relacionados con la cultura, el patrimonio, la lengua o la ciencia de las Islas y está dotada de un presupuesto total de 100.000 euros.

La ayuda ha sido concedida a un total de 31 solicitantes, entre entidades y personas físicas. Entre los gastos subvencionables, se encuentran los derechos de autor, la traducción, la corrección, el diseño, la maquetación y la impresión del proyecto de edición presentado.

AGILIDAD EN EL PAGO

Las resoluciones de las convocatorias de este año, ha destacado la Conselleria, se basan "en la simplificación y la agilidad del pago" y algunas, como la de los centros de creación, estarán vigentes durante dos años naturales.

El pago de las ayudas se ha agilizado con la potenciación de dos periodos de solicitud para que los beneficiarios puedan disponer de parte de la ayuda económica antes.

"El hecho de haber convocado las ayudas a principios de año ha implicado un adelanto más del plan de mejora en la gestión de las subvenciones establecido por parte del IEB. De este modo, se ha adelantado el plazo de presentación de solicitudes y así se pueden ir publicando las resoluciones de concesiones antes, y se reducen los plazos para poder anticipar el pago y las justificaciones, siempre en beneficio de los solicitantes", ha afirmado el presidente del IEB, Llorenç Perelló.