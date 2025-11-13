El IEB y La Mira celebrarán este viernes una nueva edición de 'Podcast: las historias que suenan'

Cartel de la nueva edición de 'Podcast: les historias que suenan' - GOVERN DE LES ILLES BALEARS

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Balearics (IEB) y La Mira han organizado, un año más, la jornada 'Podcast: les historias que suenan', un encuentro destinado a reivindicar el papel de los creadores de contenidos digitales de Baleares y a reflexionar sobre el presente y el futuro de este formato comunicativo.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, el evento tendrá lugar este viernes a partir de las 18.00 horas en el bar Molta Barra de Palma y la jornada se iniciará con una mesa redonda sobre la escena del podcast en Baleares.

La actividad cuenta con la participación del director de IB3 Ràdio, Daniel Enric Barjacoba, y el de la creadora de contenido Constança Ramis (Cotorrita). La sesión será moderada por el periodista y podcaster Joan Cabot.

Posteriormente, a las 18.45 horas se dará paso al podcast en directo 'El dolcet pal café', un programa valenciano conducido por Ana Gisbert, Jaume Grau, Cristian Hernández y Artur Soler, galardonado con el Premio Sonoro 2025 al mejor podcast de entretenimiento. Este episodio incluirá como invitado al periodista de IB3 Televisió, editor y coordinador de la web de IB3 Noticias y colaborador del programa 'Téntol' con la sección 'Living Salme', Josep Salmeron.

Esta se ha organizado con la colaboración de L'Aferrada, el encuentro de creadores de contenido digital en catalán organizada por la Obra Cultural Balear, que se celebrará en Palma los días 15 y 16 de noviembre.