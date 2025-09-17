El IEB participa en la 43ª edición de la Setmana del Llibre en Català

Llorenç Perelló, Sebastià Marí de Disset Edició, Vicente García y Dario Arca de Dolmen Editorial, Josep Joan de El Tall Editorial, Miquel Campaner de Ensiola Editorial, Antoni Mir de Nova Editorial Moll, y Miquel Àngel Llauger. - INSTITUTO DE ESTUDIOS BALEÁRICOS

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) participa en la 43ª edición de la Setmana del Llibre en Català de Barcelona del 19 al 28 de septiembre.

El IEB participará otro año más, con el fin de promover y dar visibilidad a las editoriales y a la creación literaria del archipiélago, con un stand en el paseo de Lluís Companys destinado a la venta de libros de editoriales que fueron seleccionadas mediante convocatoria abierta.

El IEB ha presentado los detalles de su participación esta mañana en una rueda de prensa. El director del IEB, Llorenç Perelló, ha destacado durante la presentación que la participación de las editoriales baleares es "una muestra más del compromiso de esta institución para ayudar a visibilizar y a apoyar al trabajo del sector editorial balear".

Las siete editoriales mallorquinas que participarán este año son Disset Edició, Dolmen Editorial, Ediciones Documenta Balear, El Tall Editorial, Ensiola Editorial, Espelma Ediciones y Nova Editorial Moll; la menorquina Llentrisca Edicions y la ibicenca Miquel Costa Editor y el Instituto Menorquín de Estudios. Ocuparán el stand número 35.

Como cada año el IEB y las editoriales participarán en la agenda de actividades de La Setmana. Esta edición incluye charlas, actividades familiares, presentaciones y firma de libros y mesas redondas. Después de la presentación de las actividades, a las 10.30 horas tendrá lugar la charla 'Julià i Julià, una conversa literària' por parte del autor Julià de Jòdar. A continuación, a las 11.15 horas, habrá recital de cuentos de Joan Adell.

A las 12.00 horas habrá una charla 'Dos minuts a Formentor: la realitat supera a la ficció', continúa a las 12.35 con Llentrisca Edicions, que organiza 'Deriva flor, nou poemari de Damià Rotger' con la presentación de la editorial y el poemario por parte del editor, Xec Pons Sans, y el autor. Termina la mañana a las 13.15 con la jornada del 'Matí de les Balears', con un acto titulado '50 anys d'escriptura amb Carme Riera: des de Te deix, amor, la mar com a penyora fins avui. Gràcies, lectors!'.

Sobre las actividades familiares, el día 27 a las 11.15 horas, Marina Bennasar y Marina Uguet protagonizarán el cuentacuentos del libro infantil 'Fugissera'. Aina Zuazaga hará también de ceuntacuentos con el libro 'Viatge al món de n'Aina día 28 a las 11.30 horas.

FIRMAS DE LIBROS

En cuanto a firmas de libros, Toni Cortés firmará su novela 'La traïció de Ninjuu' el día 26 a las 17.30 horas. Joan Pons Pons firmará su novela 'El gos de Camus'.

Como novedad, el Espai Mallorca acogerá la OFF les Balears en La Setmana, organizado por el IEB. Consta de cinco actividades literarias que se realizarán el día 27 de septiembre, de las 17.30 a las 21.30 horas.

La primera actividad será la presentación y coloquio sobre el libro 'Judicis polítics sota la democràcia militant espanyola', a las 17.00 horas. A las 17.45 horas presentarán 'El díptic de la balena'. A continuación, a las 17.30 horas, tendrá lugar la presentación de 'Hòmens de la sal. Històries de vida de saliners, sal i salines'.

Para concluir el OFF les Balears en La Setmana, a las 20.00, Nova Editorial Moll ha organizado un recital poético de Llucia Pallicer Defensionari, y de Pere Joan Martorell 'Ara que ja és fosc. Antologia 1995-2025'.

Al acto han acudido el director del IEB, Llorenç Perelló, Sebastià Marí, de Disset Edició; Vicente García y Darío Arca, de Dolmen Editorial; Josep Joan, de El Tall Editorial; Miquel Campaner, de Ensiola Editorial; Antoni Mir, de Nova Editorial Moll, y Miquel Àngel Llauger como autor que presenta su último libro en Espai Mallorca.