El IEB pide al Gobierno avances en el software para redactar citas judiciales en catalán y enseñarlo a sus funcionarios

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha reivindicado al Gobierno central que avance en la implantación del software para redactar documentos judiciales en catalán y formar a los funcionarios de la Administración General del Estado en lengua catalana.

Estas son algunas de las peticiones que ha trasladado el director del IEB, Llorenç Perelló, que ha participado estos días en el Consejo de las Lenguas Oficiales del Estado, celebrado en el palacio Miramar de la ciudad de San Sebastián, según ha explicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado.

El objetivo es reclamar un trabajo conjunto con el Estado a favor de la lengua propia de Baleares que, junto con la castellana, tiene el carácter de idioma oficial de la comunidad autónoma. Al encuentro han asistido los responsables en materia de lengua de las comunidades autónomas que tienen otra lengua oficial además del castellano.

Durante la sesión constitutiva del Consejo de las Lenguas Oficiales, el director del IEB ha hecho diferentes reclamaciones lingüísticas al Estado, tal como se anunció que se haría durante el Protocolo de colaboración de política lingüística, celebrado los pasados días 14 y 15 de octubre y acogido por la Xunta de Galicia.

En primer lugar, junto con el resto de responsables mencionados, Perelló ha reclamado al Estado que se comprometa a usar las formas oficiales de los topónimos, tal como las fije la comunidad autónoma correspondiente.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el caso de los vértices geodésicos, que reciben un nombre relacionado con el del lugar donde se sitúan. Dado que los nombres actuales de estas construcciones presentan grafías o formas que no se ajustan a las denominaciones oficiales, han considerado que es "necesario que el Estado los normalice".

En segundo lugar, se ha instado al Estado a que se comprometa a hacer que todos sus programas informáticos funcionen con todas las lenguas oficiales. Actualmente hay apartados de estos programas, muy importantes para la ciudadanía, que se ofrecen solo en castellano.

Algunos ejemplos son el Servicio Público de Ocupación Estatal (SEPE), la solicitud de cita del DNI, el sistema de notificaciones electrónicas o el Registro General del Estado. En estos apartados, se ha introducido inicialmente en lengua catalana pero los documentos siempre se emiten en castellano.

Además, en relación a la campaña 'La justícia, també en català', el director del IEB ha explicado que hay que tener en cuenta que el Ministerio de Justicia hace más de un año que "no responde" a las solicitudes del ente, por lo que "no se puede avanzar" en su compromiso de que el software usado permita gradualmente redactar, por ejemplo, las citas judiciales en las dos lenguas, de manera paralela a lo ya se puede hacer a las plataformas de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria de Baleares (ATIB).

Durante la sesión, Perelló ha planteado otro tema en el que la Delegación del Gobierno "tampoco se compromete", que es la formación en lengua catalana de los funcionarios del Estado que trabajan en la comunidad autónoma.

De hecho, el Govern, a través del IEB, se ha ofrecido a formar a los funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Policía y la Guardia Civil pero "no ha obtenido ninguna respuesta de la Delegación del Gobierno".

En definitiva, se ha reclamado "más implicación" del Estado con las lenguas que son oficiales en las comunidades autónomas donde se hablan, ya que han defendido que, "sin este trabajo del Estado, las comunidades autónomas no serán capaces de conseguir estas metas".

Durante su intervención, Perelló ha manifestado que "falta una implicación clara" de la Delegación del Gobierno en el cumplimiento del mandato estatutario de la igualdad entre las dos lenguas oficiales de Baleares.