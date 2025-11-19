El IEE lanza una campaña para que los ciudadanos puedan normalizar nombres o apellidos en catalán

IBIZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Eivissencs (IEE) ha lanzado la campaña 'I tu, com et dius?' para ayudar a la ciudadanía a normalizar nombres, apellidos o apodos en catalán.

Según ha informado el IEE en un comunicado, la iniciativa cuenta con el apoyo de la Universitat de les Illes Balears (UIB), del Institut d'Estudis Baleàrics y del Govern y ofrece asesoramiento para adecuar los nombres y apellidos a la normativa de la lengua catalana.

Los interesados pueden contactar directamente con el servicio en la web de la UIB o realizar consultas al 971.172.717. A través del servicio de apoyo pueden pedir gratuitamente una nota informativa del nombre, para dirigirse después al Registro Civil y tramitar la normalización.

El IEE ha recordado que hasta 1977 estaba prohibido inscribir niños con nombres catalanes, por lo que toda la población de Ibiza y Formentera nacida antes de la fecha tiene sus nombres inscritos en castellano. Además, el IEE ha detectado que muchos nombres de casas o fincas están mal escritos o castellanizados, por lo que ha animado a los propietarios a solventar este hecho.