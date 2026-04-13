El III Ciutat de Palma de Boxeo albergará los campeonatos de Europa absoluto y de España superpluma

Presentación del III Ciutat de Palma de Boxeo - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El III Trofeo Ciutat de Palma de Boxeo se celebrará el próximo 18 de abril en el polideportivo Germans Escalas y albergará los campeonatos de Europa absoluto y de España superpluma.

Así lo ha presentado este lunes el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en un acto junto con el presidente de la Federación de Boxeo de Baleares, Youba Sissokho; el organizador del evento, Néstor Domínguez; así como los boxeadores Farah El Bousari, Jon Martínez y Vicente Campaner.

El evento, ha informado Cort, incluirá la disputa del Campeonato de España superpluma y del Campeonato de Europa absoluto de peso supermosca femenino, consolidando así una cita sin precedentes en el panorama deportivo balear y reforzando el posicionamiento de Palma como sede de grandes eventos deportivos de ámbito nacional e internacional.

El Campeonato de España superpluma enfrentará al palmesano Jon 'Tornado' Martínez con el madrileño Álex de la Rosa, mientras que el combate estelar será el Campeonato de Europa absoluto de peso supermosca femenino, que medirá a la boxeadora palmesana Farah El Bousari con la asturiana Minerva Gutiérrez.

La velada arrancará el sábado a las 17.00 horas con seis combates amateur protagonizados por boxeadores palmesanos. A continuación, se disputarán tres combates amateur clásico del trofeo.

En el apartado profesional, el público podrá disfrutar del combate entre Vicente 'Coco' Campaner y el argentino Ezequiel Gregores, antes de los dos combates principales de la noche.

Durante la presentación, el alcalde de Palma ha resaltado que este evento supone "un hecho sin precedentes en la historia del boxeo balear", subrayando que por primera vez la ciudad será escenario de un Campeonato de Europa de estas características, lo que vuelve a situar a Palma en el centro del deporte nacional e internacional.

Igualmente, ha recordado que el pasado noviembre el polideportivo Germans Escalas ya acogió la segunda edición del Trofeo Ciutat de Palma de Boxeo, en la que se celebró el primer Campeonato de España profesional femenino de boxeo, que fue también "un hito histórico" y en el que Farah El Bousari revalidó su título nacional.

"Es un orgullo que Palma y una instalación municipal como Germans Escalas sean el escenario de un evento de estas características", ha destacado el primer edil, a la vez que ha destacado el crecimiento de este deporte en la ciudad y el alto nivel de sus deportistas.

En este sentido, ha puesto en valor la figura de Farah El Bousari, a quien ha definido como "un referente indiscutible" del boxeo femenino y un ejemplo de "esfuerzo, constancia y superación".

También ha subrayado que la velada será clave para Jon Martínez, que afronta el reto de conquistar el título nacional ante un rival de gran nivel.

Finalmente, ha ensalzado el trabajo de los clubes, federación y deportistas, y ha invitado a toda la ciudadanía a asistir a esta competición.