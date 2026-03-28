El IMAS premiará con 48.000 euros los mejores proyectos, investigaciones y campañas de acción social

Gala de los Premios y Reconocimientos del Consell de Mallorca a la Acción Social. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) premiará con un total de 48.000 euros los mejores proyectos, investigaciones y campañas en la nueva edición de los Premios y Reconocimientos del Consell de Mallorca a la Acción Social.

El plazo para presentar las candidaturas se abrirá el próximo lunes y los profesionales y entidades del tercer sector que deseen participar tienen plazo hasta el próximo 15 de mato, según ha informado la institución insular en un comunicado.

Los galardones buscan reconocer las iniciativas, proyectos y trayectorias que mejoran la vida de las personas, fomentan la cohesión social e impulsan la capacidad de profesionales y entidades de generar impacto positivo en la comunidad.

"Son una oportunidad para visibilizar el trabajo diario de profesionales y entidades que, con compromiso y esfuerzo, contribuyen en una Mallorca más solidaria e inclusiva. Acciones que no solo responden a necesidades concretas, sino que impactan positivamente en la comunidad, que fomentan la participación y contribuyen a construir un mundo más justo, más igualitario y cohesionado", ha destacado el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez.

La edición de 2026 repartirá 48.000 euros en siete galardones distribuidos en cinco categorías. Entre ellas destacan el Premio Mascaró, para estudios o investigaciones que hayan contribuido a la comprensión de la realidad social y a la resolución de sus problemáticas (9.000 euros), o el premio a la Innovación Social, dirigido a proyectos con enfoques pioneros para responder a las necesidades sociales (8.500 euros).

También se otorgaran tres galardones (7.325 euros cada uno) al Valor Social para distinguir proyectos ejemplares por su coherencia y por el impacto de los resultados que han obtenido en los derechos sociales; uno a la Mejor Campaña de Sensibilización (7.325 euros); y otro al mejor Trabajo de Fin de Máster o Trabajo de Fin de Grado (1.200 euros).

Un jurado formado por profesionales, entidades y responsables de instituciones vinculadas a los servicios sociales se encargará de evaluar los proyectos presentados y decidir los premios.

En cuanto a los reconocimientos, que determina el Consell Assessor de Serveis Socials, este año incorporan una nueva distinción y, además del reconocimiento a la trayectoria de una entidad o grupo de entidades del tercer sector social y el de la trayectoria de una persona, se hará mención también a la trayectoria ejemplar en el ámbito del voluntariado.

"En Mallorca hay muchas personas que hacen una labor impagable en el ámbito del voluntariado, y con este nuevo reconocimiento queremos destacar la implicación y el compromiso continuado. Es importante valorar la dedicación altruista de aquellos que, con su participación en entidades, proyectos o iniciativas sociales, contribuyen de manera significativa a mejorar la vida de las personas y a reforzar la cohesión social", ha explicado Sánchez.