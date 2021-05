El IME abre los próximos días las 28 pistas deportivas exteriores que seguían cerradas y los teatros amplían aforo

PALMA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Los servicios del Ayuntamiento de Palma se han adaptado a las últimas medidas sanitarias aprobadas por el Govern, con lo que el Instituto Municipal del Deporte (IME) reabrirá próximamente las 28 pistas deportivas exteriores que seguían cerradas y los teatros municipales amplían sus aforos, entre otros cambios.

Las pistas deportivas que se reabren llevan cerradas desde el mes de septiembre de 2020, según ha recordado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Se trata de las pistas Son Cladera, es Pil·larí, Fleming, exteriores de Son Moix, Verge de Lluc, Can Caimari, sa Riera (ambas), Can Baró, sa Fertilizadora, Son Rullan, plaza Orson Welles, Verge de la Victòria, Jorge Luis Borges, Can Tarres, Son Perera, Torre d'en Pau, Bosc de sa Ribera (ambas), Sagrado Corazón, Reina Sança de Nápoles, Can Simonet, parque de Son Ximelis, parking Manacor, Son Oliva, pista Can Cota y pista de Establiments.

Además, se amplían los aforos de los vestuarios hasta el 50 por ciento, las actividades en sala tendrán un aforo del 50 por ciento (máximo 20 personas para actividades de baja intensidad y 15 si son de alta intensidad) y el aforo de las piscinas y del resto de instalaciones será del 75 por ciento.

Por su parte, los teatros municipales pasan del 50 por ciento de aforo en dos tercios; en playas se permiten grupos de hasta ocho personas -haciendo ejercicio puede ser de hasta 30 personas-; y en mercados ambulantes se puede ocupar la totalidad de los lugares habituales o autorizados.