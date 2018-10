Imponen las costas a Matas por la querella a un perito del Palma Arena, que ha sido archivada

Publicado 15/06/2018 14:03:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 9 de Palma ha archivado la causa abierta por falso testimonio contra un perito del caso Palma Arena porque considera que "no existen indicios racionales" de que se haya cometido este delito y ha impuesto al querellante, el ex presidente del Govern, Jaume Matas, las costas procesales causadas.

Según la querella interpuesta por Matas, este perito con "ánimo de perjudicarle" se había reunido con el juez José Castro en diversas ocasiones con anterioridad a la apertura del caso Palma Arena. Ahora, el juez Enrique Morell establece que "la pretensión" de Matas carece "de consistencia".

La sentencia recoge que la doctrina del Tribunal Supremo establece que la imposición de costas se da cuando no puede "dejar de deducirse" que quien formuló la querella "no podía dejar de tener conocimiento de la injusticia pretendida y de que no llevaba razón".

Por esto, establece el Tribunal Supremo, se imponen los gastos y perjuicios económicos causados para "corregir actuaciones caprichosas, totalmente infundadas, empecinadas e incluso fraudulentas".

Aplicando esta doctrina, Morell impone las costas a Matas "pues la pretensión carecía totalmente de consistencia" y "quien la formula no podía dejar de tener conocimiento de la injusticia pretendida y de que no llevaba razón".

Cabe resaltar que la resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días a contar desde el de su notificación.

LA DEFENSA CONSIDERA "ABSURDO" QUE EL CASO INTERFIERA CON NÓOS

Tras la declaración de su defendido el pasado 8 de junio, la letrada Clara Martínez Nogués, ya declaró que consideraba "absurdo" que se planteara la posibilidad de que este asunto hubiera podido interferir con el caso Palma Arena o el caso Nóos.

Sobre las acusaciones de que su defendido había colaborado con Castro, antes de iniciarse el proceso, Martínez Nogués señaló que no colaboró con él "en absoluto". "Fue una confusión, las reuniones que tenía fueron siempre con el fiscal Pedro Horrach y eran reuniones de asesoramiento", remarcó en su momento.

Según detalló, estas reuniones se daban en virtud de un convenio entre el Colegio de Abogados y la Fiscalía para solicitar asesoramiento en temas de urbanismo debido a "lo complejo" de la materia que se trataba.

El origen del caso Palma Arena se remonta a octubre 2007, cuando el PSIB denunció un gasto de más de 90 millones de euros para la creación de esta infraestructura, cuando estaba presupuestada en 48 millones.

El caso Nóos es una pieza separada --la 25-- que acabó derivando en la condena al ex duque Iñaki Urdangarin y su ex socio, Diego Torres a cinco años y diez de cárcel para el primero y a cinco años y ocho meses para el segundo. Matas ha sido condenado a tres años y ocho meses de cárcel y cumple condena en la cárcel Aranjuez desde el pasado miércoles.