Inca, el municipio balear con más familias compitiendo por cada vivienda en alquiler

Archivo - Carteles de venta y alquiler en un local, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Inca es el municipio balear con más familias compitiendo por cada vivienda en alquiler, con un total de 87 competidores por cada anuncio en agosto, según un estudio publicado por idealista.

Según indica idealista, la situación de emergencia en la que está instalado el mercado del alquiler en España ha provocado un aumento desorbitado de la competencia para conseguir una vivienda, superando en agosto los 100 competidores por anuncio en un total de 24 municipios españoles.

De los 24 municipios españoles donde más de 100 familias compiten por cada vivienda en alquiler, 21 de ellos está en las provincias de Madrid y Barcelona.

La capital de Lanzarote, Arrecife, es el municipio español donde más interesados recibe cada uno de los anuncios que se publican, alcanzando una media de 182 contactos.