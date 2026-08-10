Incendio con explosiones en una planta de reciclaje de Eivissa

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EIVISSA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en el Centro de Reciclaje Ca na Negreta, en Eivissa, ha obligado a actuar este lunes de madrugada a los Bomberos después de escuchar en la zona explosiones.

Según han informado desde el Consell d*'Eivissa, el aviso se ha recibido en el 112 a las 02.51 horas puesto que los vecinos han visto las llamas y escuchaban las deflagraciones.

Tras desplazarse dos vehículos de los Bomberos, han comprobado que el incendio afectaba a un sector de la planta destinada a almacenar aceites industriales y plásticos y polímeros, muchos de ellos afectados por el fuego.

La operación ha durado menos de una hora, refrescando los efectivos los materiales inflamables y comprobando con cámara térmica que no existían más puntos calientes.