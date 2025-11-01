Los incendios forestales queman 16,35 hectáreas en Baleares hasta el 1 de noviembre

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado que, entre el 1 de enero y el 1 de noviembre de este año, se han quemado un total de 16,35 hectáreas en las Islas por episodios de incendio o conatos de incendio forestal.
Según los datos aportados, en total se han producido 77 incendios en Baleares en lo que va de año, de los cuales 39 (51%) se han dado en Mallorca, nueve (12%) han sido en Menorca, 22 (29%) se han contabilizado en Ibiza y otros siete (9%) se han dado en Formentera Del total de hectáreas quemadas, 9,84 han sido en Mallorca; 3,40 en Menorca; 2,90 en Ibiza y 0,21 en Formentera. Por superficie arbolada, los datos apuntan a que se han quemado 3,44 hectáreas, de las cuales 0,50 en Mallorca, 0,40 en Menorca, 2,33 en Ibiza y 0,21 en Formentera.
Por otro lado, en cuanto a superficie desarbolada quemada por incendios o conatos de incendio forestal, del total de 12,91 hectáreas, 9,34 corresponden a Mallorca, tres a Menorca, 0,57 a Ibiza y ninguna a Formentera.
La Conselleria Agricultura, Pesca y Medio Natural ha pedido "no confiarse, con el fuego, siempre alerta máxima". Por este motivo, ha pedido "prevención" y "mucha precaución".
El departamento que dirige Joan Simonet ha recordado además que "hay que aprovechar para empezar a hacer trabajos de autoprotección en las viviendas en interficie urbano-forestal" para, de este modo, "tenerlas listas para el inicio de la próxima época de riesgo".