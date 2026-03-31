Infraestructuras finaliza los trabajos de reconstrucción del muro del torrente de Sa Riera

Muro de marés del torrente de Sa riera por el camino de Jesús - CORT

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha finalizado los trabajos de reconstrucción de un tramo del muro de marés del torrente de Sa Riera, una actuación que ha contado con un presupuesto de 52.000 euros y ha permitido restituir el tramo del muro situado en la calle Jesús, con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad en la zona.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, en total se han reparado 51 metros lineales de muro mediante la colocación de piedra de marés nueva, del mismo tipo que la original, asegurando su correcta integración en el entorno urbano.

Esta intervención forma parte de las tareas de mantenimiento y conservación que el Ayuntamiento de Palma lleva a cabo de manera continuada en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de preservar los elementos estructurales y patrimoniales del espacio público.