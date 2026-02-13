Intervienen varias drogas y medicamentos a un grupo de jóvenes en el polígono de Son Rossinyol - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha intervenido diversas drogas y medicamentos a un grupo de jóvenes en el polígono de Son Rossinyol y ha levantado varias actas.

La actuación tuvo lugar el pasado 7 de febrero en un dispositivo de vigilancia en este polígono en el que se identificaron varias personas, de diferentes nacionalidades, que llevaban diferentes sustancias, según ha informado la Policía Local.

Entre el material incautado había tusi, pastillas de éxtasis, metadona, cannabidiol (CBD) y varios comprimidos de viagra sin la receta médica.

Las cantidades que llevaban eran compatibles con el autoconsumo, por lo que los agentes incautaron las drogas y levantaron actas de denuncia por infracciones.

La Policía Local mantiene activos estos dispositivos de vigilancia para asegurar que se cumplen las ordenanzas municipales y la seguridad en las zonas de ocio y polígonos industriales. Precisamente, en el de Son Rossinyol se suelen realizar controles para prevenir el consumo de alcohol y de drogas.