Investigado un hombre por quinta vez por conducir sin carné y con permiso falsificado

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha instruido un atestado contra un hombre, de nacionalidad colombiana y 33 años, como presunto autor de un delito de falsedad documental y otro contra la seguridad vial, al ser la quinta vez que es investigado por conducir sin haber obtenido nunca el permiso de conducir.

Según ha informado la Policía en un comunicado, la intervención tuvo lugar la tarde del pasado 19 de septiembre en la calle Aragón, cuando una patrulla dio el alto al conductor de un turismo por exceso de velocidad.

El hombre presentó un permiso de conducir colombiano y un permiso internacional que levantaron las sospechas de los agentes y, ante las preguntas de la patrulla, el conductor terminó reconociendo que había comprado los documentos por 1.080 euros.

Los permisos fueron remitidos a un perito en documentoscopia de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC), cuyo informe concluyó que ambos eran falsificaciones y detalló numerosas anomalías graves. Entre éstas, destaca que la licencia colombiana presentaba una fecha de expedición de 2018 sobre un soporte físico fabricado en 2023, o que el permiso internacional contenía faltas de ortografía y habilitaba categorías de conducción incompatibles.

El hombre fue informado de su condición de investigado no detenido y la Sala de Atestados remitió las diligencias a la autoridad judicial.