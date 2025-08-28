Investigados dos menores en Maó por manipular con IA fotografías de chicas para desnudarlas

Un agente de la Policía Nacional, de espaldas. - POLICÍA NACIONAL

Hay cinco afectadas, cuatro de ellas menores de edad, aunque los sospechosos solo pudieron completar el proceso con tres de ellas

MENORCA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha investigado en Maó a dos menores de edad por supuestamente manipular, mediante un programa de inteligencia artificial (IA), las fotografías de varias chicas con el objetivo de eliminarles la ropa y desnudarlas.

Fue a principios de año cuando una de las víctimas, menor de edad, denunció en comisaría que un amigo suyo tenía en su teléfono móvil diferentes fotografías de chicas sin ropa, tanto de ella misma como de unas conocidas.

La perjudicada, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, descubrió estas fotografías un día que tuvo acceso al teléfono del sospechoso. Intercambiarse sus dispositivos, dijo, era algo habitual entre ellos.

A raíz de esta información, los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) abrieron una investigación y consiguieron identificar al supuesto autor de los hechos, un chico también menor de edad.

Los investigadores averiguaron que había obtenido las fotografías de las víctimas a través de redes sociales y que posteriormente, mediante un programa de inteligencia artificial, había manipulado hasta tres instantáneas para que sendas chicas salieran desnudas.

En total hay cinco afectadas, cuatro de ellas menores de edad, aunque solo pudo completar el proceso con tres de ellas. Las víctimas aseguraron que estas fotografías nunca fueron tomadas sin ropa y que desconocían que el sospechoso dispusiera de ellas.

La investigación ha permitido determinar que el menor solo manipuló y almacenó estas instantáneas, pero que no las difundió. Otro menor, amigo del primero, hizo lo mismo con las fotografías de otras chicas.

Los agentes tomaron declaración a los dos menores, investigados como supuestos autores de un delito de pornografía infantil, y remitieron las diligencias a la Fiscalía de Menores.

La Policía ha recordado que este tipo de conductas es siempre un delito y que el mal uso de las redes sociales o de las aplicaciones de inteligencia artificial puede conllevar responsabilidades penales.