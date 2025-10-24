Investigan la caída de un joven de un quinto piso en Palma tras quedar en estado grave

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga las posibles causas de la caída de un joven desde un quinto piso de un bloque de viviendas en Palma, tras quedar en estado grave.

Los hechos se han producido alrededor de las 07.30 horas de este viernes en la calle Tomás Rullán, cuando los servicios de emergencias han recibido una llamada porque una persona se había precipitado a la calle desde esta altura, según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

Hasta ese lugar de la ciudad se ha desplazado una ambulancia que ha trasladado al herido, un varón de unos 22 años de nacionalidad brasileña, hasta el Hospital de Son Llàtzer.