Investigan a un conductor por circular a 104 km/h en una vía limitada a 30 en Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha instruido un atestado contra un joven por presuntamente conducir a 104 kilómetros por hora (km/h) en un tramo del Camí dels Reis limitado a 30 km/h.

La investigación al conductor, un español de 24 años, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, se inició después que un radar captara al vehículo, según ha informado la Policía Local en una nota de prensa.

Los hechos ocurrieron la tarde del 19 de octubre durante un control de velocidad montado en respuesta a las quejas vecinales por exceso de velocidad en la zona.

La Policía citó al titular del vehículo, que manifestó que quien utilizaba el coche era su hijo. En la fotografía del radar, reconoció a su hijo como acompañante pero no al conductor.

Días después, se presentó voluntariamente en dependencias policiales otro joven, amigo del hijo del propietario, quien reconoció ser él quien conducía el vehículo en el momento de los hechos.

El hombre fue informado de su condición de investigado no detenido y la Sala de Atestados remitió las diligencias realizadas a la autoridad judicial.