La izquierda presenta una ley para prohibir la construcción y legalización en riesgo:"Que Costa arregle la otra chapuza"

Los portavoces de PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, Iago Negueruela, Lluís Apesteguia, Josep Castells y Cristina Gómez, respectivamente. - PARLAMENT

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en el Parlament --PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos-- presentarán una proposición de ley para prohibir tanto la construcción de edificaciones en zonas de riesgo como la legalización de viviendas en estas zonas.

Así lo han anunciado este miércoles los portavoces de estos grupos en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la que han explicado que solicitarán que la iniciativa se tramite por la vía de urgencia y han reclamado al Govern que lo acepte "cuanto antes mejor".

"Así Costa sólo se tiene que centrar en arreglar la otra chapuza", ha dicho el portavoz socialista, Iago Negueruela, en referencia a la aprobación de más de 30 enmiendas de Vox por un error del PP. "Esta chapuza ya la arreglaremos nosotros", ha agregado.

En este sentido, ha criticado que hasta que el Govern apruebe el decreto ley que anunció para prohibir la construcción en inundables se siguen tramitando legalizaciones, además que el Ejecutivo no prevé hace extensiva la prohibición a todas las áreas protegidas de riesgo.

"Hemos actuado con la máxima responsabilidad y voluntad para arreglar un problema que ha creado el Govern", ha subrayado el portavoz ecosoberanista, Lluís Aopesteguia, quien no ha confirmado si su formación apoyará el futuro decreto ley para corregir las enmiendas de Vox hasta que no vean el contenido. "¿Asumirán que para llegar a consensos también tienen que asumir que no pueden incluir sus barbaridades?", se ha preguntado.