Jerez (PP) responsabiliza de la situación de la migración en Baleares a la política "insostenible" del Gobierno central

PALMA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador autonómico del PP Miquel Jerez ha advertido este miércoles que la política migratoria del Gobierno de España, que ha calificado como "insostenible y errática", ha desencadenado un caos de los flujos migratorios "fuera de todo control".

"En Baleares se han superado todos los registros y el país se posiciona como líder destacado en el acceso irregular de personas inmigrantes en Europa, un dato que contrasta con la solvencia de sus fronteras de otros países europeos", ha afirmado en la Cámara alta.

El 'popular' ha lamentado que mientras otros países se reúnen para tratar políticas comunes migratorias, el líder del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, se niega a reunirse con líderes de sus propias comunidades autónomas como el caso de Baleares donde todavía se espera que la ministra del ramo.

Jerez ha criticado igualmente los acuerdos suscritos con aquellos países de donde procede la inmigración irregular. Según el 'popular', los líderes europeos firman pactos de cooperación con el norte de África para reducir salidas y acelerar deportaciones, "no para ofrecer empleo".

Sin embargo, al presidente de Gobierno, ha señalado el senador, con la mayor tasa de paro de la Unión Europea "se le ocurre ofertar trabajo en España a 250.000 mauritanos".

"Mano de obra que nadie ha pedido y que nadie la espera. Mano de obra sin formación cualificada, ni contrato de trabajo. Ni empresa a la que ir. La casa por el tejado, como siempre", ha expuesto.

Miquel Jerez ha criticado que el Gobierno esté negando la ayuda a territorios como Baleares, "que gestionados por gobiernos del PP sufren por ello una doble represalia".

Para el senador, la respuesta de Sánchez a esas peticiones no se puede reducir a plantear un conflicto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. "Si no estás conmigo al Constitucional que te llevo. Si no estás conmigo, a la Fiscalía que vas. Esa política amenazante, retorcida y revanchista tan propia del sanchismo se tiene que acabar de una vez", ha añadido.

El 'popular' ha defendido que es hora de que el Gobierno central admita y reconozca una crisis de Estado como la migratoria, constate una declaración de emergencia migratoria y una respuesta integral que cuente con la participación del resto.

El senador ha insistido en que la inmigración tiene consecuencias humanitarias, económicas, demográficas, culturales y de seguridad comunes.

"No es viable llevar a la práctica una política migratoria eficiente sin contar con los gobiernos autonómicos, insulares y locales que reciben la inmigración diariamente en su litoral. No es viable llevar a la práctica una política migratoria eficiente enfrentándose a quienes son parte de la solución", ha concluido.