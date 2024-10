La jornada de huelga en la EMT transcurre sin incidentes con un seguimiento del 45%, según Cort

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jornada de huelga en la EMT está transcurriendo con normalidad y sin incidentes, con un seguimiento del 45 por ciento de los trabajadores, según la información del Ayuntamiento de Palma.

Fuentes municipales han explicado que se están cubriendo unos servicios mínimos del 55 por ciento respecto a un día normal, cuando se habían fijado del 50 por ciento.

Los piquetes informativos no han bloqueado la salida de cocheras de los vehículos de la EMT y la Policía Local y la Policía Nacional no se han visto obligadas a intervenir al no producirse ningún incidente.