Josep Juaneda presenta su candidatura a las primarias de MÉS per Menorca

MENORCA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Josep Juaneda ha anunciado en sus redes sociales su candidatura a las primarias de MÉS per Menorca junto a la nutricionista Noemí Gomila para encabezar la lista de los menorquinistas en las próximas elecciones al Consell de Menorca de 2023.

El actual conseller de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera ha remarcado que tienen "muchas ganas" y quieren "continuar trabajando para conseguir el mejor futuro para todos los menorquines". En este punto, ha subrayado que tienen "un firme compromiso con el proyecto de MÉS per Menorca" y que buscan "el apoyo de los adheridos al partido".

Juaneda, que sustituyó en el cargo a Maite Salord, quien dejó la política tras 16 años de trayectoria y que ocupó la presidencia del Consell de Menorca entre 2015 y 2017, ha recibido el apoyo de coordinador general de la formación, Miquel Àngel Maria. "Agradecido y orgulloso de ti, te paso el testimonio del liderazgo en el Consell de Menorca para que pilotéis la reconstrucción en verde de Menorca", ha dicho en sus redes sociales.

Maria ha recordado que conoció a Juaneda cuando comenzó a ser concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Ciutadella. "Tu compromiso y capacidad me llevaron a ficharte como director insular de Educación, Juventud y Deportes", ha añadido.

También Maite Salord ha manifestado que Juaneda tiene su voto en las primarias. "MÉS per Menorca no podría tener candidatos mejores para encabezar la lista al Consell", ha dicho antes de añadir que son "dos personas ilusionadas y comprometidas a las que les gustan los retos y que quieren hacer crecer el proyecto de MÉS per Menorca con firmeza y una amplia sonrisa".

Josep Juaneda es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y tiene un Máster en Gestión Deportiva. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la actividad física y el deporte dirigiendo diferentes proyectos y ha ejercido de coordinador de diferentes clubes deportivos. También ha sido técnico de Deportes en el Consell de Menorca.

Juaneda fue concejal del Ayuntamiento de Ciutadella entre 2012 y 2019, y entre 2015 y 2019 fue concejal de Cultura, Deportes y Fiestas, hasta que sustituyó a Maite Salord y ocupó el cargo de conseller de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera.