Un joven reconoce que apuñaló por la espalda a otro en Andratx: "Quiero pedirle disculpas a él, a su familia y la mía"

La Fiscalía rebaja su petición a ocho años de cárcel tras retirar la acusación por tenencia ilícita de armas



PALMA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 24 años ha reconocido este miércoles, en la Audiencia Provincial de Baleares, que apuñaló por la espalda a otro joven en Andratx tras un encontronazo previo. "Quiero pedirle disculpas a él, a su familia y a la mía", ha dicho, en su turno de última palabra.

La Audiencia ha celebrado por la mañana el juicio, que ha sido muy breve gracias a un acuerdo de conformidad entre las partes por el que el acusado ha reconocido los hechos y las partes han renunciado a todos los testigos previstos, salvo la víctima. La defensa se ha adherido a la petición del fiscal de ocho años de cárcel.

Los hechos tuvieron lugar el 6 de enero de 2023, sobre las 21.00 horas, cuando el joven, estando con su novia y hermano, se encontró en Andratx con la víctima, con quien horas antes había tenido un encontronazo.

El perjudicado ha explicado que sólo conocía al acusado de vista. "Me apuñaló por la espalda. Luego salió corriendo, vino su hermano y se me tiró encima. Me caí al suelo en la puerta de una casa y de repente se levanta su hermano y también sale corriendo", ha recordado, añadiendo que también recibió insultos.

La víctima sufrió un neumotórax con entrada de sangre en un pulmón, y permaneció ingresado muy grave. "Tuvieron que ponerme un tubo para sacar la sangre", ha detallado el perjudicado, que reclama una indemnización de 9.900 euros.

Dos días después de los hechos, el agresor fue detenido, llevando en ese momento un revólver detonador. El acusado ha precisado que no estaba modificado.

El joven ha achacado su comportamiento a la "rabia" y las drogas y ha asegurado que no tenía intención de matar al chico. También ha expresado que se arrepintió y que desde la cárcel estuvo preocupado por la evolución de la víctima en el hospital.

La Fiscalía ha rebajado su petición de 14 a ocho años de cárcel por tentativa de asesinato, retirando de la acusación un delito de tenencia ilícita de armas. Con todo, ha planteado que se dé traslado a la intervención de armas de la Guardia Civil para tramitar la correspondiente sanción administrativa.

El abogado de la víctima y la defensa se han adherido a las conclusiones del fiscal, que también solicita sustituir parte de la condena de cárcel por la expulsión del territorio nacional.

Pese a la posición de su defensa, el acusado ha pedido no ser expulsado. "Mi familia me trajo aquí para salir de la mala vida que llevaba en Colombia. Estaba trabajando en jardinería, me estaba yendo muy bien, me bloqueé", ha dicho el joven, que ha indicado que un familiar espera que salga de prisión para darle un empleo. En fase ejecutoria se decidirá sobre su expulsión.