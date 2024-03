Una joven sostiene en la Audiencia que su padre la violó durante años y su madre no la apoyó: "No tenía a nadie"

Le detectaron una enfermedad de transmisión sexual en una analítica practicada con la denuncia

PALMA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una joven ha sostenido este miércoles, ante un Tribunal de la Audiencia Provincial de Baleares, que su padre la violó durante años en Palma, y que su madre no la apoyó: "Me encontraba sola, no tenía a nadie".

La Sección Segunda celebra este juicio este miércoles y jueves. El fiscal pide 12 años de prisión para el individuo, que ha negado la versión de la víctima. Los hechos habrían ocurrido entre 2013 y 2017, desde que la víctima tenía nueve años hasta los 14, en un domicilio de Palma.

La denunciante ha explicado que cuando reveló a su madre que su padre abusaba de ella, la mujer la creyó e inicialmente expulsó a su pareja de la casa; pero poco después él "volvió como si nada", "lo arregló" con su madre y la mujer "se puso de su parte".

Los presuntos abusos se destaparon por un poema que escribió la víctima dentro de un trabajo escolar, y que condujo a que lo contara a sus profesores en el instituto, en 2018. En una analítica inmediatamente posterior a la denuncia le detectaron una enfermedad de transmisión sexual.

El fiscal también pide para el acusado una orden de alejamiento por diez años, la privación de la patria potestad durante seis años y la medida de libertad vigilada por un plazo de diez años, así como una indemnización de 50.000 euros por el perjuicio sufrido.