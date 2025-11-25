El juez Sirus Mashouf recibe el reconocimiento Meninas 2025 por su labor contra la violencia de género - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BALEARES

MENORCA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez Sirus Mashouf Mohsenin ha recibido este martes el reconocimiento Meninas 2025, otorgado por la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Menorca, por su trabajo contra la violencia de género.

La directora insular, Clara Mayans, le ha entregado la distinción que se otorga con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares en un comunicado.

Estos reconocimientos, de carácter honorífico, se conceden a personas, colectivos, entidades e instituciones destacadas en la prevención y la lucha contra la violencia machista y en la atención, asistencia, protección y recuperación de las víctimas.

Desde 2023 y hasta este pasado mes de septiembre, Sirus Mashouf ha sido titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Maó, que también tiene encomendadas las funciones en asuntos relacionados con la violencia de género. En octubre dejó la isla para incorporarse al Juzgado de Instrucción número 18 de Palma.

Mayans ha subrayado la especial dedicación profesional del condecorado y su implicación en la promoción de mejoras en la administración de Justicia.

Mahouf, ha dicho, ha contribuido a agilizar los trámites para la protección de las víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas. También ha destacado su talante colaborador con el resto de agentes implicados en la atención a las mujeres que han sufrido violencia por parte de sus parejas.

"La colaboración en la lucha conjunta contra esta terrible lacra es el mejor ejemplo que las instituciones podemos dar a la ciudadanía", ha incidido.

Las esculturas de forja de las Meninas, que se entregan a las personas y entidades homenajeadas durante el 25N, han sido elaboradas en talleres de la Fundación Asombra en los centros penitenciarios.