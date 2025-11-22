A juicio la exalcaldesa de Petra acusada de dar un trato de favor a su marido

Archivo - La exalcaldesa de Petra, Caterina Mas, saliendo de la Audiencia junto a su abogada, Laura Vallés - EUROPA PRESS - Archivo

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma juzgará los próximos lunes y martes (10.00 horas) a la exalcaldesa de Petra Caterina Mas (MÉS per Mallorca), quien está acusada de dar un trato de favor a su marido cuando estaba al frente del Ayuntamiento.

La Fiscalía considera que los hechos que se juzgarán no son constitutivos de delito alguno y solicita su libre absolución.

La acusación que ejerce el Ayuntamiento, por el contrario, interesa que sea condenada a cuatro años y medio de prisión y 31 de inhabilitación, así como el pago de una multa de 103.000 euros y 50.000 euros de indemnización, por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

La vista oral llega más de un año después de que las partes celebraran una vista previa en la Audiencia y no fueran capaces de llegar a un acuerdo.

La denuncia por este supuesto trato de favor la presentó el sucesor de Mas al frente del consistorio, Martí Sansaloni, del PP, y el Ayuntamiento ahora presidido por Salvador Femenías (El PI) ha seguido adelante con la acusación.

En su escrito, responsabilizan a la ecosoberanista de haber dejado caducar intencionadamente una sanción de 58.000 euros a su marido por una infracción urbanística durante el tiempo que fue alcaldesa, entre 2010 y 2015.

La fiscal considera que no ha quedado acreditado que en 2004, cuando Mas ostentaba el cargo de regidora de Cultura y fue presentada la denuncia por una presunta infracción urbanística por la construcción de una nave sin licencia frente a la ferretería de la que era propietario su marido, la exalcaldesa fuese la encargada de la tramitación e instrucción del expediente.

Tampoco que participara en la valoración de la obra ni en la concesión de plazos para su pago, así como tampoco en la custodia de la documentación que supuestamente propició la prescripción del expediente.

La defensa de Mas, que ejerce la letrada Laura Vallés, ha defendido que con la denuncia se ha hecho un uso político de la Justicia.

La exalcaldesa de Petra dimitió de su cargo en el Consell de Mallorca en 2020 a raíz de su procesamiento por esta causa.