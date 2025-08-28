Un jurado profesional valora las propuestas para redactar del proyecto de Ca n'Escandell. - SEPES

IBIZA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un jurado profesional se ha reunido este jueves para valorar las 13 propuestas que se han presentado para redactar el proyecto de edificación y dirección de obra de una promoción de viviendas destinadas al alquiler asequible en la parcela 9 de la actuación residencial Ca n'Escandell, en Ibiza.

Según ha informado el SEPES en un comunicado, en la parcela de 5.505 m2, que en la actualidad está en fase de urbanización, se plantea desarrollar el proyecto para unas 197 viviendas, hasta alcanzar las 532 viviendas asequibles que la entidad construirá en esta actuación residencial.

El jurado seleccionará la mejor propuesta por su adecuación, calidad arquitectónica y viabilidad técnica, económica, constructiva, ambiental y social.

La propuesta ganadora tendrá la condición de adjudicataria de los trabajos, siempre y cuando no existan obstáculos para tal adjudicación.

El jurado que evalúa las propuestas ha estado presidido por la arquitecta Lina Toro Ocampo, entre otros profesionales.

Entre las propuestas se valoran las soluciones de industrialización en la construcción y su grado de integración en las obras, la reducción del plazo de ejecución y el nivel de experimentación o la aplicación de soluciones innovadoras.

Además, el concurso contempla el pago de contraprestaciones económicas a las cuatro mejores propuestas en concepto de gastos por elaboración y presentación por un importe máximo total de 56.000 euros IVA excluido, otorgando 30.000 euros al ganador, 12.000 euros al primer accésit, 8.000 euros al segundo y 6.000 euros al tercero.

Estas viviendas serán asequibles y protegidas para pasar a formar parte del parque estatal de vivienda asequible, gestionado por la futura empresa pública de suelo y vivienda asequible que parte del SEPES y que actuará en el ciclo residencial completo, desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía.