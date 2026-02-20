Juzgan a una acusada de apropiarse de más de tres millones de euros procedentes de la venta de una vivienda en Mallorca

Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo martes (09.30 horas) a una mujer acusada de apropiarse de más de tres millones de euros procedentes de la venta de una vivienda en Mallorca.

La Fiscalía solicita que sea condenada a siete años y medio de prisión como supuesta autora de los delitos de apropiación indebida, administración desleal y falsedad en documento mercantil.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron en junio de 2021. La procesada, en su condición de administradora única de una sociedad, formalizó la compraventa de una vivienda ubicada en la urbanización Nova Santa Ponsa --propiedad de la empresa-- con un hombre.

El comprador, a través de su esposa, procedió en el mismo acto de constitución de la escritura pública a emitir un cheque a favor de la compañía por un importe de 3,51 millones de euros, que después fue ingresado por la acusada en una cuenta corriente que ella mismo había abierto a nombre de la empresa --de la que era propietaria del 25% de las participaciones-- unos días antes.

Durante las semanas posteriores al ingreso del dinero realizó múltiples movimientos bancarios para, sin justificación alguna, traspasar 3,1 millones de euros a su cuenta personal.

La venta del inmueble, además, se realizó sin conocimiento del resto de propietarios de la sociedad, quienes no fueron convocados a la perceptiva junta general de socios a la que obliga la ley de sociedades de capital.

Para simular que la operación se había hecho acorde a la ley, no obstante, la mujer presentó ante notario una certificación de acuerdos sociales que simulaba que sí se había celebrado la junta de accionistas y que en ella se le autorizó para efectuar la compraventa.