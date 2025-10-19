Juzgan a un acusado de violar a una mujer en Sant Antoni

Archivo - Fachada del TSJIB y la Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma juzgará el próximo miércoles (09.30 horas) a un hombre acusado de violar a una mujer en Sant Antoni de Portmany.

La Fiscalía solicita que sea condenado a seis años de prisión y que indemnice a la víctima con 15.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron entre las 20.45 horas del 29 de agosto de 2020 y las 08.45 horas del día siguiente.

El procesado se encontró a la víctima y, tras ingerir esta una cantidad de alcohol que mermó considerablemente sus capacidades volitivas, la llevó a su domicilio, ubicado en el municipio ibicenco de Sant Antoni.

Una vez allí, y aprovechado el estado de la víctima, la agarró fuertemente de las muñecas, brazos y piernas y la violó.

A consecuencia de estos hechos la mujer ha sufrido un trastorno de estrés postraumático y una depresión. También golpes en diferentes partes del cuerpo.