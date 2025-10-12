Juzgan a una banda acusada de traficar con droga en Mallorca

Archivo - Fachada del TSJIB y la Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este viernes (09.30 horas) el juicio contra una banda acusada de traficar con droga en Mallorca.

Fiscalía pide para los ocho acusados penas de cárcel que ascienden a un total de 78 años y multas de hasta 2,2 millones de euros por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

Los hechos juzgados se remontan entre septiembre de 2024 y marzo de este año cuando el grupo se dedicó al tráfico de drogas, especialmente cocaína y cannabis, utilizando un local en Palma.

Según el escrito de acusación, los miembros del grupo estaban divididos entre el regente del punto de venta, los que se dedicaban a vender la droga, el que guardaba el dinero y los que avisaban de la presencia policial al resto del grupo.

El escrito relata que el local estaba reforzado con 40 centímetros de grosor y una puerta de acero de 5 centímetros, y que en el interior había un sistema de destrucción de drogas para poder deshacerse de las sustancias en caso de intervención policial.

En los registros efectuados por la Policía Local en el local que funcionaba como punto de venta y en dos domicilios de los acusados se encontraron diversas cantidades de cocaína y cannabis, restos de droga quemadas y dinero en efectivo. El valor total de la droga incautada en los registros ascendió a unos 285.000 euros.