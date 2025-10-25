Juzgan a un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija menor durante cuatro años en Palma

Archivo - Fachada del TSJIB y la Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma juzgará este lunes (10.00 horas) a un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija menor de edad durante al menos cuatro años en la capital balear.

La Fiscalía solicita que el encausado sea condenado a 15 años de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

Según expone el fiscal en su escrito de acusación, los hechos tuvieron lugar en el periodo comprendido entre los años 2009 y 2012, cuando la víctima tenía entre cinco y ocho años.

El padre, en múltiples ocasiones, la sometió a tocamientos y la forzó a realizarle diversas prácticas sexuales. La menor, años después, se lo contó todo a una psicóloga que le atendía por los problemas de ansiedad que sufría.

Como consecuencia de estos hechos la menor ha sufrido un trastorno emocional grave con ataques de pánico y ansiedad, estando sometida en la actualidad a tratamiento psicológico.

Además de la pena de prisión y del pago de la indemnización, el representante del Ministerio Público interesa que se le imponga al acusado una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con su hija durante 17 años.