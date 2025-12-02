Lafuente acusa al PSIB de confundir "deseos con realidad" sobre la ejecución del presupuesto de la Conselleria

Archivo - El conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en el pleno del Parlament. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha acusado este martes al PSIB de confundir "deseos con realidad" después de que la diputada socialista Pilar Carbonero haya reprochado la parálisis del departamento por la falta de ejecución presupuestaria.

En el pleno del Parlament de este martes, Lafuente ha criticado la estrategia de la oposición de "atacar por la vía de la ejecución" cuando el PSOE tiene dentro de su propio partido un problema de credibilidad.

El responsable del Mar y Ciclo del Agua ha señalado que la realidad es que el departamento tiene un compromiso del 73% y un grado de ejecución del 61% a día de hoy.

La socialista, por su parte, ha señalado que a pesar de haber anunciado "una lluvia de millones" ha llegado diciembre y no se ha ejecutado nada, situación que ha calificado como "un patrón general del Govern en su conjunto".

"No tienen techo de gasto ni acuerdos ni capacidad de gobernar. La inejecución crónica se extiende a todos los departamentos", ha afirmado.