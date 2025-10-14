Lafuente se escuda en la separación de poderes ante las acusaciones por su "conflicto de intereses" en la ley de puertos

Archivo - El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, se ha escudado en la separación de poderes ante las acusaciones del PSIB por su supuesto "conflicto de intereses" en la modificación de la ley de puertos planteada por el PP y Vox.

La diputada socialista en el Parlament Pilar Carbonero ha vuelto a cargar contra Lafuente durante la sesión de control al Govern en el pleno de este martes en la Cámara autonómica.

"Después del posible conflicto de intereses usted subió a la tribuna y dijo que total transparencia y disposición para dar los datos necesarios y la documentación patrimonial, y ni ha aportado nada ni ha comparecido en el plenario para dar explicaciones", ha lamentado la socialista.

Carbonero ha sostenido que tanto el PP como Vox "han protegido" a Lafuente evitando su comparecencia parlamentaria y ha criticado que, "para hacerlo más oscuro", el Consell de Govern del que Lafuente forma parte informó favorablemente de la proposición de ley.

"¿Usted votó esta decisión? ¿Se compromete a que la modificación de la ley de puertos no beneficiará ni a usted ni a sus familiares?", ha insistido.

Lafuente ha negado las acusaciones y ha alegado que la proposición de ley ha sido planteada por los grupos parlamentarios, por lo que debe primar "el principio básico de la democracia de la división entre el legislativo y el ejecutivo".

La modificación de la ley de puertos, ha proseguido, ha sido solicitada por las asociaciones de clubes náuticos y de instalaciones marítimas y el PSIB es conocedor "de las razones por las cuales se inicia".

"Es muy fácil insinuar, insultar y atacarme a mi para atacar al Govern. Demuestra su total nerviosismo y falta de proyecto. Tienen la documentación de las asociaciones, a quienes hicieron creer que votarían a favor, les engañaron. La mayoría de cosas que me pide son públicas y notorias", ha sentenciado Lafuente.

Carbonero ha considerado que "la falta de respuesta" del conseller a sus preguntas acerca del supuestos conflicto de intereses "significa un sí clamoroso".

"El problema no es solo el conflicto de intereses sino que usted prometió una transparencia que no está cumpliendo", ha concluido.