Lafuente a Marc Pons: "A usted no me quiero parecer en nada"

MENORCA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comparecencia del conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en la comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua se ha convertido este miércoles en un cruce de reproches entre el responsable autonómico y el portavoz del Grupo Socialista, Marc Pons.

Lafuente ha espetado a Pons, durante su comparecencia para explicar los resultados de la autoría de las obras del puerto de Fornells, que a el "no se quiere parecer en nada" y ha acusado al socialista de "insultar y desacreditar". "Sea un poco serio y responsable, reconozca que se equivocó en vez de insultar", ha manifestado antes de pedirle un "cambio de actitud" y de solicitarle "más humildad".

Por su parte, el socialista ha considerado que la auditoría encargada por el Govern al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos no se refiere a las obras en Fornells acometidas por el anterior Ejecutivo, liderado por Francina Armengol, con un presupuesto de ocho millones de euros. En concreto, Pons ha explicado que las deficiencias detectadas por la auditoría corresponden a las obras relativas al saneamiento, que eran competencia y fueron sufragadas por el Ayuntamiento de Es Mercadal.

En esta línea, ha acusado a Lafuente de "llevar dos años y medio contaminando, falseando y contando medias verdades" en relación a estas obras, lo que ha calificado como una "estrategia de desgaste a la oposición". Además, ha considerado que la auditoría "no debía haberse realizado" al valorar unas obras municipales.

Por otro lado, el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha coincidido con Lafuente en la elaboración de la auditoría. "Es normal que pida un informe, yo también lo hubiera hecho", ha dicho.

Asimismo, se ha mostrado de acuerdo con el conseller al asegurar que no cree que de la auditoría se desprenda que "Ports IB no tiene ninguna responsabilidad". En esta línea, ha subrayado que Ports IB se acordó del Ayuntamiento de Es Mercadal "demasiado tarde" y por ello está obra "no se planteó bien desde un principio".